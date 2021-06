Golarka wymaga regularnego czyszczenia w celu zapewnienia prawidłowego działania. Włosy lub zanieczyszczenia mogą utknąć w urządzeniu i negatywnie wpłynąć na jego działanie. Przed wyczyszczeniem golarki upewnij się, czy można ją czyścić przy użyciu wody, czy tylko na sucho. Golarki z możliwością mycia pod wodą Te golarki są oznaczone symbolem kranu lub prysznica. Aby wyczyścić te golarki, zdejmij nasadki i element tnący i wyczyść obszar pod nimi. Nie używaj wody z dodatkiem mydła ani innych środków czyszczących, gdyż może to spowodować zmycie smaru ochronnego z elementu tnącego i negatywnie wpłynąć na jego wydajność. Umyj i osusz nasadki osobno przed ponownym założeniem ich na golarkę. Golarki bez możliwości mycia pod wodą Te golarki są oznaczone symbolem przekreślonego kranu. Tych urządzeń nie można myć pod wodą. Zdejmując nasadki, wyczyść obszar pod nimi za pomocą dołączonej do niej małej szczoteczki lub patyczka kosmetycznego. Golarki bez możliwości mycia pod wodą z nasadkami, które można myć pod wodą Niektóre trymery Philips bez możliwości mycia pod wodą posiadają nasadki, które można myć pod wodą. W przypadku tych urządzeń zdejmij nasadki, aby je umyć. Przed założeniem nasadek na golarkę upewnij się, że są one całkowicie suche. Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby dowiedzieć się, jak czyścić takie urządzenia. Więcej szczegółowych instrukcji dla danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi.

Golarka nie jest nasmarowana

Zalecamy smarować golarkę co 6 tygodni. Możesz nanieść kilka kropel oleju na ząbki elementu tnącego golarki. Możesz użyć oleju dołączonego do urządzenia lub jakiegokolwiek innego oleju do maszyn do szycia.