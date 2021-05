Rozpoczęcie procesu gotowania

1) Podłącz urządzenie Airfryer do gniazdka

2) Naciśnij wyłącznik

3) Aby zmienić wstępne ustawienie, obróć pokrętło regulacji QuickControl do żądanego ustawienia. Aby potwierdzić wybór wstępnego ustawienia lub ustawienia ręcznego, wciśnij pokrętło regulacji QuickControl. Na ekranie zacznie migać wskaźnik czasu gotowania.

4) Aby zmienić czas gotowania, obróć pokrętło regulacji QuickControl do żądanego ustawienia. Aby potwierdzić wybrany czas gotowania, wciśnij pokrętło regulacji QuickControl. Wybierz odpowiedni czas, korzystając z tabeli ustawień wstępnych w książce z przepisami lub instrukcji obsługi, dostępnych w sekcji „Instrukcje obsługi i dokumentacja” na stronie pomocy technicznej.

Po wybraniu opcji ustawienia ręcznego można najpierw wybrać temperaturę.

5) Urządzenie rozpocznie gotowanie po potwierdzeniu czasu gotowania.

Korzystanie z funkcji utrzymywania ciepła

Tryb utrzymywania ciepła został zaprojektowany w celu utrzymywania temperatury dania, które właśnie zostało przygotowane w urządzeniu Airfryer. Ze względu na zastosowanie niskiej temperatury, funkcja ta nie jest przeznaczona do odgrzewania potraw.

W trybie utrzymywania ciepła wentylator i grzałka wewnątrz urządzenia włączają się od czasu do czasu. Umożliwia to utrzymanie ciepła potrawy przez 30 minut od upłynięcia czasu gotowania.

Informacje te można również znaleźć w następującym filmie: