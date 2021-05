Tak jak inne ostrza, te używane w urządzeniu OneBlade stępią się z upływem czasu, co może spowodować wzrost liczby wyrwanych włosków i zmniejszyć wydajność strzyżenia. Dlatego ważne jest, aby regularnie wymieniać ostrza.

Zalecamy wymianę ostrza co cztery miesiące. Okres eksploatacji ostrza może jednak zależeć od częstotliwości używania i typu włosów. W przypadku bardzo gęstych włosów lub bardzo częstego używania urządzenia OneBlade jest możliwe, że będzie trzeba wymienić ostrze przed upływem 4 miesięcy. Ostrze używane rzadko wystarcza na dłużej.

Urządzenie OneBlade jest wyposażone we wskaźnik zużycia ostrza. Oznacza to, że wraz ze wzrostem zużycia na ostrzu zacznie tworzyć się zielony prostokąt. Prostokąt ten wskazują także strzałki z boku. Gdy prostokąt stanie się całkowicie zielony, oznacza to, że należy wymienić ostrze.

Aby kupić nowe ostrza do urządzenia Philips OneBlade, odwiedź stronę internetową.