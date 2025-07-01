Jak pobrać aplikację HomeID?

Apple iOS

Aplikacja NutriU jest zgodna z telefonami iPhone firmy Apple. Wymagany jest system iOS w wersji co najmniej 14.0.



Android

Jeśli korzystasz z urządzenia Android Smart, potrzebujesz systemu Android w wersji minimum 9.0.



Aplikacja może być również uruchamiana na tabletach, ale ponieważ została zaprojektowana dla smartfonów, może nie być w stanie poprawnie wyświetlić jej na tablecie.