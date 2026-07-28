Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?

Po włożeniu formy do pieczenia do kosza wokół formy powinno zostać trochę miejsca, aby powietrze mogło się swobodnie przemieszczać.

Zawsze umieszczaj formę do pieczenia w koszu.

Nigdy nie umieszczaj formy do pieczenia bezpośrednio w patelni, ponieważ zakłóca to przepływ powietrza w patelni i powoduje podgrzewanie tylko górnej warstwy potrawy.

Zawsze zakładaj rękawice kuchenne, kiedy używasz form do pieczenia. Formy do pieczenia i kosz urządzenia Philips Airfryer mocno się nagrzewają.

Poniżej znajdują się maksymalne rozmiary foremek do pieczenia, które można wykorzystać w urządzeniu Airfryer (patrz także ilustracja poglądowa):



Airfryer w rozmiarze L (kompaktowe)

Modele: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749

Maksymalny rozmiar: 17 × 16 cm / 6,7 × 6,3 cala na krawędziach zewnętrznych

Maksymalna średnica: 16 cm / 6,3 cala

Maksymalna wysokość: 6 cm / 2,4 cala



Airfryer w rozmiarze XL z okienkiem

Model: HD9257

Maksymalny rozmiar: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 cala na krawędziach zewnętrznych

Maksymalna średnica: 18 cm / 7,1 cala

Maksymalna wysokość: 7 cm / 2,8 cala



Airfryer w rozmiarze XL

Modele: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280

Maksymalny rozmiar: 20 × 19 cm / 7,8 × 7,5 cala na krawędziach zewnętrznych

Maksymalna średnica 19 cm / 7,5 cala

Maksymalna wysokość: 7 cm / 2,8 cala



Airfryer w rozmiarze XXL

Modele: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870

Maksymalny rozmiar: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 cala na krawędziach zewnętrznych

Maksymalna średnica 20 cm / 7,7 cala

Maksymalna wysokość: 9 cm / 3,6 cala.



Airfryer w rozmiarze XXL Combi

Modele: HD9875, HD9880

Maksymalny rozmiar: 22 x 22 cm / 8,8 x 6,3 cala na krawędziach zewnętrznych

Maksymalna średnica: 25 cm / 9,8 cala

Maksymalna wysokość: 9 cm / 3,6 cala