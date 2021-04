Pełne naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora odkurzacza Philips SpeedPro lub SpeedPro Max zajmuje 5 godzin.

Uwaga: Nie trzeba zatrzymywać ładowania odkurzacza Philips SpeedPro lub SpeedPro Max, gdy akumulator jest w pełni naładowany. Ładowanie można kontynuować przez nieograniczony czas — nie będzie to miało żadnych negatywnych skutków. Akumulator urządzenia można ładować bez przerwy i nie będzie to miało wpływu na jego jakość, trwałość ani całkowitą żywotność.

Uwaga: jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (> 1 miesiąc), należy naładować je do 50% (do połowy) i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed odstawieniem urządzenia do przechowywania. Nie zaleca się przechowywania urządzenia z rozładowanym akumulatorem, ponieważ może to doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia akumulatora.