Do maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips dołączono dwie nasadki grzebieniowe — jedną przeznaczoną do strzyżenia włosów i jedną do przycinania brody.

Nie używaj nasadki grzebieniowej do przycinania brody do strzyżenia włosów, ponieważ nie jest ona przeznaczona do długich włosów. Może to spowodować zapchanie maszynki przez ścięte włosy.