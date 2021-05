Szczoteczka do zębów Philips Sonicare nie ładuje się

Czy główka szczoteczki Philips Sonicare nie ładuje się? Sprawdź możliwe przyczyny oraz rozwiązania i wypróbuj je, aby rozwiązać ten problem samodzielnie.

Nie użyto oryginalnej ładowarki



Seria DiamondClean wymaga innych szklanych ładowarek. Ładowarki mogą wyglądać tak samo, ale nie są zgodne. W poniższej tabeli sprawdź, czy używasz odpowiedniej ładowarki ze szczoteczką Sonicare.

Nazwa rączki DiamondClean DiamondClean Smart DiamondClean 9000 Kod na spodzie rączki HX93, HX934, HX935, HX936, HX937 HX992, HX993 HX991 Kod na spodzie podstawy ładowarki HX9100 Typ: CBA1001, CBA2001, CBA3001 Typ: CBA5001, CBA4001 Upewnij się, że korzystasz z oryginalnej ładowarki dołączonej do szczoteczki Philips Sonicare. Ładowarka dołączona do szczoteczki do zębów może nie być zgodna z inną szczoteczką Philips Sonicare.

Uchwyt nie jest w pełni naładowany Umieść uchwyt szczoteczki na ładowarce. Jeśli wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zacznie migać albo usłyszysz sygnał dźwiękowy, oznacza to, że trwa ładowanie szczoteczki. Naładuj do końca szczoteczkę Philips Sonicare przez 24 godziny.



Jeśli podczas ładowania wskaźnik miga, jest to zjawisko normalne.



Uwaga: Modele DailyClean 1100 HX34 nie mają wskaźnika naładowania. Szczoteczki te dwukrotnie emitują sygnał dźwiękowy po umieszczeniu na ładowarce, wskazując ładowanie.

Gniazdko elektryczne nie działa Spróbuj podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazdka elektrycznego. Jeśli to urządzenie również nie działa prawidłowo, problem może dotyczyć gniazdka elektrycznego. Wypróbuj inne gniazdko elektryczne, aby w pełni naładować szczoteczkę do zębów Philips Sonicare. Może być konieczne zresetowanie gniazdka GFCI.

Zakłócenia Metalowe powierzchnie lub inne ładowarki mogą zakłócać działanie ładowarki szczoteczki. Upewnij się, że ładowarka nie została umieszczona na metalowej powierzchni lub w pobliżu innych ładowarek. Ułóż ładowarkę w innej pozycji i spróbuj ponownie.





Szczoteczka została nieprawidłowo umieszczona w szklance do ładowania lub na podkładce ładującej Jeśli szczoteczka jest wyposażona w szklankę do ładowania lub bezprzewodową podkładkę do ładowania, upewnij się, że jej spód dotyka środka szklanki do ładowania lub podkładki do ładowania.