Podczas zakładania nasadki do przycinania na urządzenie Philips OneBlade powinno być słychać charakterystyczne kliknięcie. Oznacza to, że nasadka jest prawidłowo założona i gotowa do użytku. Jeśli korzystasz z urządzenia OneBlade z nieprawidłowo założoną nasadką do przycinania, może ona odpaść w trakcie użytkowania i spowodować niedogodności.