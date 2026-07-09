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Gdzie mogę znaleźć model lub numer seryjny golarki maszynki do strzyżenia Philips?

Aby znaleźć model lub numer seryjny golarki, maszynki do strzyżenia włosów lub urządzenia OneBlade firmy Philips, należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Numer modelu można wykorzystać do zarejestrowania produktu firmy Philips lub znalezienia informacji dotyczących konkretnego produktu. Numer seryjny określa, kiedy firma Philips wyprodukowała Twój produkt.

Wskazówka: często istnieją różne wersje tego samego modelu, z dodatkowymi funkcjami lub akcesoriami dołączonymi do każdego z nich. Wersję można zidentyfikować za pomocą dwóch cyfr, które pojawiają się po ukośniku na końcu numeru modelu. Dodatkowe cyfry nie są drukowane na samym produkcie, ale można je znaleźć na opakowaniu lub na paragonie płatności.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , BT3615/15 , QP6507/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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