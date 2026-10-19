Co oznaczają symbole na golarce Philips?

Jeśli na golarce pojawi się migający symbol kropli oleju, jest to przypomnienie o konieczności naoliwienia golarki. Należy regularnie czyścić i smarować golarki olejem dołączonym do urządzenia lub olejem do konserwacji maszyn.

Golarki mogą też mieć inne symbole i diody. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących danego modelu, zapoznaj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z nami.



Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o najnowszym trymerze do brody Philips Prestige z wbudowaną nasadką do przycinania. Należy pamiętać, że funkcje golarki mogą różnić się w zależności od modelu.