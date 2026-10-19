ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Co oznaczają symbole na golarce Philips?

Jeśli zastanawiasz się, co oznaczają diody i symbole na Twojej golarce dla mężczyzn firmy Philips, przeczytaj nasze odpowiedzi poniżej.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: MG9690/30, MG3915/15, MG3920/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia