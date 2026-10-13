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Jak korzystać z trymera Philips do włosów w nosie?

Trymer do nosa Philips to wielofunkcyjne urządzenie, które wygodnie przycina włosy w nosie, uszach i brwi. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trymera, a w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z trymera, zapoznaj się z sekcjami poniżej.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NT3650/16, NT1650/15, NT1620/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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