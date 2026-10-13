Jak korzystać z trymera Philips do włosów w nosie?
Trymer do nosa Philips to wielofunkcyjne urządzenie, które wygodnie przycina włosy w nosie, uszach i brwi. Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, jak korzystać z trymera, a w celu uzyskania bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących korzystania z trymera, zapoznaj się z sekcjami poniżej.
Trymery do nosa są wyposażone w osłonę zabezpieczającą, np. modele z elementem tnącym po każdej stronie, dzięki czemu ostrza nie będą miały bezpośredniego kontaktu ze skórą. Osłona zabezpieczająca pozostawia krótkie odcinki włosów. Zapewnia schludny wygląd bez ryzyka skaleczeń, wrastających włosków lub wyrywania włosów.
Wsuń trymer do nosa. Obróć głowicę przycinającą, aby uchwycić włosy rosnące w różnych kierunkach. Nie wsuwaj głowicy przycinającej zbyt głęboko do nozdrzy. W przypadku głowicy z obrotową końcówką wprowadź ją na głębokość około 5 mm. W przypadku głowicy przycinającej z końcówką liniową wprowadź ją na głębokość około 12 mm. Podczas obracania możesz przytrzymywać płaską stronę trymera przy skórze, aby ograniczyć efekt łaskotania.
Podczas przycinania brwi nasadka do przycinania brwi powinna być zawsze przymocowana do głowicy przycinającej. Nasadka pozwala przyciąć włosy do żądanej długości.
W przypadku tego urządzenia tego samego elementu tnącego można używać do przycinania włosów w nosie i w uszach.
Przed rozpoczęciem przycinania upewnij się, że urządzenie jest czyste oraz że na włosach w nosie i uszach nie ma wydzielin nosowych ani wosku.
Po użyciu trymera do nosa można zaobserwować pozostałe włoski. Włosy zostaną przycięte na małą długość, dzięki czemu pozostałe włoski będą nadal zapewniać bezpieczną i wygodną ochronę (jako system ochrony przed cząstkami stałymi). Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.
Włącz urządzenie i wsuń element tnący do nosa. Nie wsuwaj głowicy przycinającej zbyt głęboko do nozdrzy (ok. 5/12 mm).
Wsuwaj i wysuwaj głowicę przycinającą w nozdrzu. Wykonaj mocny, obrotowy ruch, aby przyciąć włosy do krótszej długości. Strony z ząbkami do przycinania powinna dotykać włosków.
Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.
Włącz urządzenie i powoli przesuwaj głowicę przycinającą wzdłuż krawędzi ucha, aby usunąć wszystkie wystające włoski. Strona z ząbkami do przycinania powinna dotykać włosków.
Ostrożnie wsuń głowicę przycinającą do kanału słuchowego. Nie wsuwaj głowicy przycinającej zbyt głęboko do kanału słuchowego (ok. 5/12 mm).
Obróć głowicę przycinającą, aby usunąć wszystkie niechciane włoski z zewnętrznego kanału słuchowego.
Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.
Przeczesz brwi w kierunku wzrostu włosków.
Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Załóż grzebień do brwi na głowicę przycinającą. Nasadka grzebieniowa do brwi przycina włosy na długość 3 mm. Długa nasadka przycina włosy na długość 5 mm.
Włącz urządzenie.
Przesuwaj grzebień wzdłuż linii brwi, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów — od skroni do podstawy nosa.
Po każdym użyciu dokładnie wyczyść urządzenie.
Jeśli produkt jest wyposażony w głowicę do precyzyjnego przycinania, można jej użyć do przycinania brody, bokobrodów i włosów na szyi oraz do utrzymywania ich kształtu. Aby najskuteczniej przyciąć włosy, przyłóż płaską część nasadki do przycinania do skóry i powoli przesuwaj trymer. Lekko dociśnij włosy w kierunku przeciwnym do ich wzrostu.
Nasadki do przycinania są dostępne w następujących długościach i kształtach:
Nasadka grzebieniowa do modelowania M = długość pozostałych włosów 3 mm lub 0,12 cala Nasadka grzebieniowa do modelowania L = długość pozostałych włosów 5 mm lub 0,19 cala
Uwaga: Do pierwszego użycia należy założyć głowicę do precyzyjnego przycinania z nasadką. Następnym razem można używać tej głowicy z nasadką lub bez niej. Pamiętaj, że precyzyjny trymer bez nasadki przytnie każdy włos.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:NT3650/16, NT1650/15, NT1620/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›