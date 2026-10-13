Jak korzystać z trymera Philips do włosów w nosie?

Jeśli produkt jest wyposażony w głowicę do precyzyjnego przycinania, można jej użyć do przycinania brody, bokobrodów i włosów na szyi oraz do utrzymywania ich kształtu. Aby najskuteczniej przyciąć włosy, przyłóż płaską część nasadki do przycinania do skóry i powoli przesuwaj trymer. Lekko dociśnij włosy w kierunku przeciwnym do ich wzrostu.



Nasadki do przycinania są dostępne w następujących długościach i kształtach:



Nasadka grzebieniowa do modelowania M = długość pozostałych włosów 3 mm lub 0,12 cala

Nasadka grzebieniowa do modelowania L = długość pozostałych włosów 5 mm lub 0,19 cala



Uwaga: Do pierwszego użycia należy założyć głowicę do precyzyjnego przycinania z nasadką. Następnym razem można używać tej głowicy z nasadką lub bez niej. Pamiętaj, że precyzyjny trymer bez nasadki przytnie każdy włos.