Pomoc Philips Jak zarejestrować szczoteczkę Sonicare?

Po zarejestrowaniu szczoteczki Sonicare można sprawdzić, czy nie ma ofert specjalnych do odebrania. Szczoteczkę można zarejestrować na stronie Philips.com lub w aplikacji Sonicare. Zarejestrowanie szczoteczki w aplikacji jest możliwe tylko w przypadku posiadania szczoteczki z obsługą aplikacji.

Zarejestruj produkt na stronie Philips.com Zaloguj się do konta My Philips lub utwórz nowe konto. Po zalogowaniu się kliknij przycisk „Zarejestruj produkt” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Zarejestruj produkt w aplikacji Sonicare Zaloguj się do konta My Philips w aplikacji. Połącz szczoteczkę z aplikacją przez Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia kliknij trzy kropki w prawym dolnym rogu. Wybierz opcję „Moje produkty” z menu. Kliknij opcję „Zarejestruj produkt” i postępuj zgodnie z instrukcjami.