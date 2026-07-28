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Jak czyścić i dezynfekować laktator Philips Avent?

Wyczyść laktator przed pierwszym użyciem i po każdej sesji odciągania pokarmu, zwłaszcza części, które mają kontakt z piersią i mlekiem.

Poniżej znajdują się zalecane metody czyszczenia i dezynfekcji dla danego modelu laktatora.

Uwaga! Nie trzeba dezynfekować części, które nie mają kontaktu z piersią lub mlekiem. W przypadku laktatorów elektrycznych część silnikową i zasilacz można wyczyścić, przecierając je miękką, wilgotną ściereczką. Jeśli laktator jest wyposażony w silikonowe rurki, należy je przez cały czas utrzymywać w suchym stanie, aby zapobiec przedostaniu się płynu do części silnikowej.

Obejrzyj poniższe filmy, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo czyścić laktator.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF532/11 , SCF531/11 , SCF439/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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