Pomoc Philips Jak czyścić i dezynfekować laktator Philips Avent?

Wyczyść laktator przed pierwszym użyciem i po każdej sesji odciągania pokarmu, zwłaszcza części, które mają kontakt z piersią i mlekiem.

Poniżej znajdują się zalecane metody czyszczenia i dezynfekcji dla danego modelu laktatora.

Uwaga! Nie trzeba dezynfekować części, które nie mają kontaktu z piersią lub mlekiem. W przypadku laktatorów elektrycznych część silnikową i zasilacz można wyczyścić, przecierając je miękką, wilgotną ściereczką. Jeśli laktator jest wyposażony w silikonowe rurki, należy je przez cały czas utrzymywać w suchym stanie, aby zapobiec przedostaniu się płynu do części silnikowej.

Obejrzyj poniższe filmy, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo czyścić laktator.

Samonośny laktator elektryczny Philips Avent Natural Care Dowiedz się, jak utrzymywać laktator w czystości i w stałej gotowości do każdej sesji odciągania pokarmu. Czyszczenie za pomocą sterylizatora Dowiedz się, jak utrzymywać laktator bez użycia rąk w czystości i dezynfekować go w sterylizatorze. Laktator elektryczny Philips Avent bez użycia rąk Obejrzyj ten film, aby poznać prawidłowy sposób czyszczenia laktatora bez użycia rąk. Pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent (wszystkie modele) Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, jak czyścić i dezynfekować pojedynczy lub podwójny laktator elektryczny Philips Avent. Laktator ręczny Philips Avent Essential Obejrzyj tę animację, aby dowiedzieć się, jak czyścić i dezynfekować ręczny laktator Essential. Laktator elektryczny Philips Avent Essential Dowiedz się, jak czyścić i dezynfekować elektryczny laktator Essential. Ważne: Aby zapewnić najlepszą higienę, namocz, umyj i opłucz części laktatora w osobnej misce.