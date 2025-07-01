Pomoc Philips Jakie biustonosze pasują do mojego laktatora elektrycznego Philips Avent?

Korzystanie z dobrze dopasowanego biustonosza jest niezbędne do wygodnego, bezbolesnego korzystania z laktatora, które wspiera skuteczne odciąganie pokarmu.

Sprawdź poniższe wskazówki dla swojego modelu.

Samonośny laktator elektryczny Philips Avent Natural Care Upewnij się, że: nosisz elastyczny biustonosz;

biustonosz przylega płasko do skóry na klatce piersiowej w obwodzie i nie unosi się patrząc na wnętrze biustonosza między piersiami nie widać prześwitów spod pasa biustonosza.

jeśli rozciągniesz karczek biustonosza np. kciukiem, nie rozciąga się on dalej niż na odległość 2–3 palców od ciała, aby zapewnić odpowiednie podtrzymanie piersi;

ramiączka biustonosza są regulowane, co oznacza, że można dostosować ich długość tak, aby zabezpieczyć laktator w biustonoszu, aby nie przemieszczał się podczas wykonywania ruchów w trakcie odciągania pokarmu; jeśli pokarm przestanie być zasysany, spróbuj dostosować ramiączka biustonosza tak, aby lepiej unieruchomić laktator.

Nie zaleca się noszenia biustonosza z fiszbinami. Laktator elektryczny Philips Avent bez użycia rąk Osłonki i nakładki pasują do większości staników standardowych i staników dla kobiet karmiących.

Jeśli podczas odciągania pokarmu poczujesz się niekomfortowo, spróbuj przerzucić się na bardziej elastyczny biustonosz (ale nie zbyt rozciągliwy, aby uniknąć ślizgania się nakładek podczas odciągania pokarmu).

Nie zaleca się noszenia biustonosza z fiszbinami. Pojedynczy/podwójny laktator elektryczny Philips Avent Dobrze sprawdza się w przypadku większości staników dla kobiet karmiących.

Pasuje do większości biustonoszy do laktatora z większymi szczelinami na lejek (korpus laktatora nie może być przymocowany przez biustonosz).

Nie zaleca się stosowania biustonosza do laktatora z okrągłymi otworami zamiast szczelin.