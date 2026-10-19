Jak przycinać włosy za pomocą maszynki do strzyżenia lub golarki Philips?

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Maszynki do strzyżenia włosów firmy Philips idealnie nadają się do strzyżenia włosów w domu, sobie lub bliskim. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat własnoręcznego przycinania włosów, a także kilka praktycznych wskazówek.
Uwaga: niektóre trymery Multigroom Philips są wyposażone w nasadki do strzyżenia włosów na głowie. Informacje zawarte w tym artykule dotyczą również trymerów Multigroom, ale konieczne może być dostosowanie porady do danego urządzenia.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: MG3930/15, MG3946/15, MG3915/15. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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