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Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?

Model i numer seryjny depilatora, golarki dla kobiet, trymera lub urządzenia do usuwania włosów na twarzy firmy Philips są wydrukowane z tyłu uchwytu urządzenia. Można go również znaleźć w komorze baterii w przypadku produktów zasilanych wymiennymi bateriami AA.

Numer modelu jest często potrzebny podczas rejestracji produktu lub podczas wyszukiwania informacji o konkretnym modelu. Zaczyna się od ciągu liter BRE, BRL lub BRR, po których następują trzy cyfry lub oznaczenie HP, a następnie cztery cyfry.

Numer seryjny jest wydrukowany pod numerem modelu. Służy on do identyfikacji daty produkcji produktu i ma format RRTT.

 

Model i numer seryjny produktów Philips Satinelle

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRE750/00, BRE708/00, BRE748/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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