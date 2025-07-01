Pomoc Philips Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?

Model i numer seryjny depilatora, golarki dla kobiet, trymera lub urządzenia do usuwania włosów na twarzy firmy Philips są wydrukowane z tyłu uchwytu urządzenia. Można go również znaleźć w komorze baterii w przypadku produktów zasilanych wymiennymi bateriami AA.



Numer modelu jest często potrzebny podczas rejestracji produktu lub podczas wyszukiwania informacji o konkretnym modelu. Zaczyna się od ciągu liter BRE, BRL lub BRR, po których następują trzy cyfry lub oznaczenie HP, a następnie cztery cyfry.



Numer seryjny jest wydrukowany pod numerem modelu. Służy on do identyfikacji daty produkcji produktu i ma format RRTT.



