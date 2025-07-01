Pomoc Philips Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?

Aby odłączyć kosz od patelni urządzenia Philips Airfryer, wykonaj następujące czynności:

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA342/00, NA341/00, HD9252/70R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›