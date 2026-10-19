Pomoc Philips Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?

Nie, nie trzeba jej zdejmować, ponieważ pomaga utrzymać kosz urządzenia Philips Airfryer na miejscu. W przypadku zgubienia możesz zamówić ją w sklepie internetowym firmy Philips lub skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Jak włożyć gumową zatyczkę w przypadku jej wypadnięcia: Włóż gumową zatyczkę z górnej części patelni tak, aby końcówka była skierowana przez otwór. Jedną ręką pociągnij zatyczkę z tyłu, jednocześnie drugą ręką popychając od góry, aż zatyczka w kształcie stożka zostanie całkowicie wsunięta przez otwór. Zobacz również poniższy film: Zobacz również poniższy film: