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Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?

Nie, nie trzeba jej zdejmować, ponieważ pomaga utrzymać kosz urządzenia Philips Airfryer na miejscu. W przypadku zgubienia możesz zamówić ją w sklepie internetowym firmy Philips lub skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA342/00, NA341/00, HD9252/70R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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