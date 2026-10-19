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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: NA342/00, NA341/00, HD9252/70R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak korzystać z ustawień zaprogramowanych w urządzeniu Philips Airfryer?
Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
Dlaczego urządzenie Philips Airfryer emituje sygnał dźwiękowy podczas pieczenia?
Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?
Jakie rodzaje mrożonych frytek można przygotować w urządzeniu Philips Airfryer?
Czy trzeba wstępnie rozgrzać produkt Philips Airfryer?
Czy w urządzeniu Philips Airfryer można używać papieru do pieczenia lub folii aluminiowej?
Jak i kiedy używać oleju w urządzeniu Philips Airfryer?
Ile jedzenia można przygotować w Philips Airfryer?
Dlaczego trzeba potrząsać jedzeniem, korzystając z Airfryer?
Jakich form do pieczenia można używać w urządzeniu Philips Airfryer?
Jakie potrawy można przygotowywać w urządzeniu Philips Airfryer?
Jak wyczyścić urządzenie Philips Airfryer
Jak pobrać aplikację HomeID?