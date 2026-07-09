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Jak prawidłowo wymienić ostrza urządzenia Philips OneBlade?

Ostrze OneBlade można szybko wymienić, gdy nie zapewnia już doskonałych rezultatów golenia, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Na dole tego artykułu znajduje się film przedstawiający dalsze wskazówki.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP1924/24 , QP6541/15 , QP2834/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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