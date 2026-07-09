Pomoc Philips Jak prawidłowo wymienić ostrza urządzenia Philips OneBlade?

Ostrze OneBlade można szybko wymienić, gdy nie zapewnia już doskonałych rezultatów golenia, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.



Na dole tego artykułu znajduje się film przedstawiający dalsze wskazówki.

Modele bez przełącznika blokady ostrza Przymocuj ostrze do uchwytu, naciskając obie krawędzie ostrza i wkładając je do uchwytu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Aby wyjąć ostrze z uchwytu, naciśnij obie krawędzie ostrza i zdejmij je z uchwytu. Modele z przełącznikiem blokady ostrza Wyłącz golarkę OneBlade i ostrożnie naciśnij przełącznik blokady ostrza, przesuwając go w górę i trzymając ostrze z obu stron. Zużyte ostrze należy zutylizować w odpowiedni sposób. Wyjmij wymienne ostrze z opakowania. Należy pamiętać, że krawędzie ostrza są ostre. Przytrzymaj nowe ostrze po obu stronach i wciśnij je do uchwytu, aż usłyszysz kliknięcie. Film: wymiana ostrza urządzenia Philips OneBlade. Pierwszy pokazany model nie jest wyposażony w przełącznik blokady ostrza. Drugi pokazany model jest wyposażony w przełącznik zwalniający ostrze.