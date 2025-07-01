Jak przechowywać odciągnięty pokarm?

Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Pokarm można przechowywać w lodówce (w temperaturze poniżej 4⁰C/40⁰F) przez maksymalnie 4 dni lub w zamrażarce (w temperaturze poniżej -18⁰C/0⁰F) przez 6–12 miesięcy, używając butelki, pojemnika lub worka do przechowywania pokarmu Philips Avent. W przypadku przechowywania długoterminowego zaleca się mrożenie (poniżej -20⁰C/-4⁰F).
Informacje na temat zalecanych temperatur przechowywania i tego, gdzie kupić akcesoria do przechowywania, znajdują się poniżej
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: SCF532/11 , SCF531/11 , SCF439/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›