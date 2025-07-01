Pomoc Philips Jak przechowywać odciągnięty pokarm?

Pokarm można przechowywać w lodówce (w temperaturze poniżej 4⁰C/40⁰F) przez maksymalnie 4 dni lub w zamrażarce (w temperaturze poniżej -18⁰C/0⁰F) przez 6–12 miesięcy, używając butelki, pojemnika lub worka do przechowywania pokarmu Philips Avent. W przypadku przechowywania długoterminowego zaleca się mrożenie (poniżej -20⁰C/-4⁰F).

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Zalecane temperatury przechowywania pokarmu Lokaliz. Temperatura Maksymalny czas przechowywania Pomiesz. Do 25°C (77°F) 4 godziny Lodówka < 4°C (40°F) 4 dni Zamrażarka < -18°C (0°F) (im niższa temperatura, tym lepiej) 6–12 miesięcy Źródło: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Gdzie kupić akcesoria do przechowywania pokarmu Butelki, pojemniki i worki do przechowywania pokarmu można zamówić online w sekcji Części i akcesoria lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju w celu uzyskania pomocy.