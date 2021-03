Podczas zdejmowania pompy z piersi pochyl się nieco do przodu

Po zakończeniu pompowania, gdy ilość mleka odciągniętego z piersi zacznie spadać, zmniejsza się również ciśnienie mleka wypływającego z brodawki sutkowej, co oznacza, że mleko nie dostaje się do poduszki tak daleko, jak na początku sesji. Aby uniknąć skapywania cennego mleka z poduszki podczas zdejmowania jej z piersi, spróbuj lekko pochylić się do przodu. Zapewni to przepływ reszty mleka we właściwym kierunku i nie pozostanie ono w poduszce. Następnie ostrożnie wlej to mleko do butelki po wyjęciu korpusu pompy z butelki.