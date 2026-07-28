Pomoc Philips Gdzie można znaleźć przepisy dla urządzenia Philips Airfryer?

Urządzenie Philips Airfryer umożliwia przygotowywanie pysznych potraw. Istnieje kilka sposobów na znalezienie nowych przepisów, które można przygotować za pomocą urządzenia Airfryer firmy Philips. Inspirujące przepisy dla urządzenia Philips Airfryer można znaleźć w następujących miejscach: 1. W aplikacji HomeID: dostępnej dla systemów iOS i Android. Więcej informacji na temat aplikacji HomeID można znaleźć na stronie www.home.id/app.

2. Pobierz broszurę z przepisami do urządzenia Philips Airfryer i zainspiruj się prostymi przepisami. Kliknij tutaj, aby rozpocząć pobieranie. (Uwaga: rozmiar pliku wynosi 32 MB, pobieranie może potrwać kilka minut)

3. Wyszukując przepisy dla urządzenia Philips Airfryer w Internecie.

Pobierz aplikację HomeID Aplikację HomeID można pobrać ze sklepu z aplikacjami systemu iOS lub sklepu Google Play, skanując poniższy kod QR: