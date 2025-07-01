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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32, HX9992/31, HX9992/42. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jakie funkcje można włączyć lub wyłączyć na rączce szczoteczki do zębów?
Jak połączyć szczoteczkę do zębów Philips Sonicare 9900 Prestige z aplikacją Sonicare?
Jak działa funkcja informacji zwrotnych dotyczących szorowania?
Jak działa funkcja adaptacyjnej intensywności?
Czy mogę korzystać ze szczoteczki Sonicare 9900 Prestige, jeśli mam aparat zębowy lub modyfikacje stomatologiczne?
Jak włączyć lub wyłączyć funkcję intensywności adaptacyjnej?
W jaki sposób szczoteczka Sonicare 9900 Prestige współpracuje z aplikacją?
Jak działa funkcja BrushPacer w szczoteczce do zębów Philips Sonicare Prestige?
W jaki sposób mogę włączyć funkcję informacji zwrotnych dotyczących szorowania w szczoteczce do zębów Philips Sonicare?
Czy mogę zsynchronizować aplikację Sonicare z aplikacją Apple Health?
Jak zmienić tryby szczotkowania w aplikacji Sonicare?
Które urządzenia są zgodne z aplikacją Sonicare lub Sonicare For Kids?
Skąd wiadomo, kiedy należy wymienić główkę szczoteczki?
Jak naładować uchwyt szczoteczki Sonicare 9900 Prestige na podstawie ładowarki?
Jak ładować uchwyt szczoteczki przy użyciu futerału podróżnego?
Ile przycisków znajduje się na szczoteczce Sonicare 9900 Prestige?
W jaki sposób mogę bezpiecznie pozbyć się akumulatora ze szczoteczki Sonicare 9900 Prestige?
Jak działa funkcja szczotkowania według wskazówek w aplikacji Sonicare?
W jakich krajach jest dostępna aplikacja Sonicare?
Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?
Co oznaczają symbole na szczoteczce do zębów Philips Sonicare?
Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?
Czy można wymienić akumulator szczoteczki do zębów Sonicare?
Jakie tryby ma szczoteczka do zębów Sonicare?
Jakie główki pasują do szczoteczki Sonicare?