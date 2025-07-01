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W jaki sposób mogę bezpiecznie pozbyć się akumulatora ze szczoteczki Sonicare 9900 Prestige?

Akumulator wewnątrz szczoteczki do zębów Sonicare 9900 Prestige nie podlega wymianie. W przypadku konieczności pozbycia się szczoteczki do zębów Sonicare 9900 Prestige, wykwalifikowany specjalista może wyjąć akumulator w celu poddania go recyklingowi. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy samodzielnych prób wyjmowania akumulatora w domu. 

Instrukcje dla wykwalifikowanych specjalistów dotyczące bezpiecznego wyjmowania wbudowanego akumulatora można znaleźć tutaj.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX9997/32, HX9992/31, HX9992/42. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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