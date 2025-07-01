Pomoc Philips Jak działa odpowiedź czujnika nacisku w szczoteczce do zębów Sonicare?

Szczoteczka do zębów Sonicare mierzy nacisk podczas szczotkowania, aby chronić dziąsła i zęby. Zbyt duży nacisk spowoduje zmianę wibracji rączki.

Gdy zastosujesz zbyt duży nacisk, otrzymasz powiadomienie. W zależności od modelu szczoteczki do zębów może to być jeden lub więcej z następujących sygnałów:

Światło na stacji bazowej szczoteczki do zębów (tylko seria Prestige 9900, DiamondClean Smart, DiamondClean 9000, 6000 – 7000 i Advanced Clean)

Dioda przypominająca o główce szczoteczki zacznie migać.

Zmiana poziomu wibracji, a tym samym intensywności szczotkowania.

Dźwięk i/lub pulsujący dźwięk.

Sygnały te zostaną zatrzymane po zmniejszeniu nacisku.

Jeśli szczoteczka nie reaguje na nacisk, sprawdź, czy funkcja czujnika nacisku jest włączona. Funkcję tę można zazwyczaj włączyć, umieszczając szczoteczkę na ładowarce i przytrzymując przycisk zasilania przez maksymalnie 7 sekund. Powinno być słychać serię sygnałów dźwiękowych, a u dołu uchwytu zaświeci się wskaźnik LED.

Aby sprawdzić, czy dany model zawiera funkcję czujnika nacisku, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika i dokładnie sprawdzić, czy można ją włączyć lub wyłączyć.

Jeśli czujnik nacisku włączy się nawet wtedy, gdy nie wywierasz żadnego nacisku, spróbuj ładować szczoteczkę przez co najmniej 10 sekund.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.