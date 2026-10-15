Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?

Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski, średni i wysoki. Intensywność zostanie automatycznie wybrana w zależności od dołączonej główki szczoteczki. Podczas szczotkowania można zmienić intensywność, naciskając przycisk trybu/intensywności. Tej funkcji nie można regulować, jeśli rączka jest zatrzymana lub wyłączona.