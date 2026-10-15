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Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?

Intensywność pracy szczoteczki Sonicare można zmienić na rączce lub za pomocą aplikacji. Zapoznaj się z poniższymi sposobami zmiany intensywności szczoteczki Sonicare.  

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7429/01, HX4033/21, HX4072/42. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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