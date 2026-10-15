Jak zmienić ustawienia intensywności szczoteczki Sonicare?

Ustawienie można zmienić podczas cyklu szczotkowania, naciskając kontrolki intensywności lub w aplikacji Sonicare.
Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski, średni i wysoki. Intensywność zostanie automatycznie wybrana w zależności od dołączonej główki szczoteczki. Podczas szczotkowania można zmienić intensywność, naciskając przycisk trybu/intensywności. Tej funkcji nie można regulować, jeśli rączka jest zatrzymana lub wyłączona.
Niektóre szczoteczki Sonicare są wyposażone w opcję intensywności, ale nie są wyposażone w diody LED. Te modele umożliwiają zmianę intensywności poprzez naciśnięcie przycisku zasilania podczas pracy.
Dostępne są trzy poziomy intensywności: niski, średni i wysoki. Aby zwiększyć poziom intensywności, naciśnij przycisk +. Naciśnij przycisk -, aby zmniejszyć intensywność. Można to zrobić w dowolnym momencie podczas czyszczenia zębów.
Możesz także zmienić intensywność działania szczoteczki Sonicare Prestige w aplikacji Sonicare. Można to zrobić w następujący sposób:
Otwórz aplikację Sonicare.
Na ekranie dotyczącym szczotkowania dotknij przycisku ^, aby rozwinąć ustawienia szczoteczki. Dotknij opcji Low, Medium lub High intensity w górnej części ekranu.
Na ekranie aktualizacji pojawi się symbol zaznaczenia. Oznacza to, że intensywność została zmieniona. Będzie również widoczna na rączce.
Dotknij strzałki
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:HX7429/01, HX4033/21, HX4072/42. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›