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Jak zamocować nasadki do urządzenia Philips OneBlade?

Aby dowiedzieć się, jak założyć lub zdjąć nasadki grzebieniowe, osłony i inne nasadki z urządzenia Philips OneBlade, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Warto wiedzieć: techniki zakładania i zdejmowania nasadek i nasadek ochronnych są takie same niezależnie od posiadanego modelu OneBlade (w tym wariantów niepokazanych na poniższej ilustracji).

Jak zamocować nasadki do urządzenia Philips OneBlade?

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP1924/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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