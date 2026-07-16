Jak zamocować nasadki do urządzenia Philips OneBlade?

Ostrza OneBlade Intimate są dostarczane z dołączoną nasadką ochronną, która umożliwia golenie wrażliwych miejsc ze zwiększoną ochroną przed zacięciami i skaleczeniami. Dodatkowo do OneBlade Intimate dostępna jest nasadka do ciała / nasadka ochronna, umożliwiająca szybkie i wygodne przycinanie owłosienia na ciele.



Poniższy film pokazuje, jak zamocować ostrze OneBlade Intimate i nasadkę do ciała.

Zgodność: Ostrza OneBlade Intimate pasują do wszystkich modeli OneBlade. Nasadka do ciała pokazany na poniższym filmie została zaprojektowana tak, aby pasowała do nasadki ochronnej i dlatego pasuje tylko do ostrzy OneBlade Intimate.