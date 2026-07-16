Jak zamocować nasadki do urządzenia Philips OneBlade?
Aby dowiedzieć się, jak założyć lub zdjąć nasadki grzebieniowe, osłony i inne nasadki z urządzenia Philips OneBlade, zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Warto wiedzieć: techniki zakładania i zdejmowania nasadek i nasadek ochronnych są takie same niezależnie od posiadanego modelu OneBlade (w tym wariantów niepokazanych na poniższej ilustracji).
Nasadki do brody o jednej długości są przeznaczone do stosowania na zaroście twarzy. Długość włosów pozostałych po przycięciu (w milimetrach) jest wydrukowana na nasadce.
Poniższy film przedstawia sposób zakładania i zdejmowania nasadki. Dociśnij nasadkę do ostrza, aż usłyszysz kliknięcie, aby zapobiec jego wypadnięciu podczas użytkowania.
Zgodność: nasadki do brody o pojedynczej długości pasują do wszystkich modeli OneBlade.
Regulowane nasadki do brody są przeznaczone do stosowania na zaroście twarzy. Długość włosów pozostałych po przycięciu (w milimetrach) jest wydrukowana na pokrętle.
Poniższy film przedstawia sposób zakładania i zdejmowania dwóch typów regulowanych nasadek. Podczas zakładania drugiego typu regulowanej nasadki należy upewnić się, że małe haczyki na spodzie nasadki (najbliżej końców zębów nasadki) są zaczepione o górną część ostrza.
Zgodność: pierwsza nasadka pokazana na filmie pasuje tylko do OneBlade Pro (pokazanej po prawej stronie obrazka w pierwszej części tego artykułu). Druga nasadka jest zgodna ze wszystkimi modelami OneBlade.
Nasadka do ciała i nasadka ochronna są przeznaczone do przycinania włosów na ciele. Pozostała długość włosów po przycięciu za pomocą nasadki do ciała wynosi 5 mm. Nasadka ochronna do skóry została zaprojektowana tak, aby zapewnić gładką skórę, jednocześnie chroniąc ją przed zadraśnięciami i skaleczeniami.
Poniższy film przedstawia sposób zakładania i zdejmowania nasadek. Dociśnij nasadki grzebieniową do ostrza, aż usłyszysz kliknięcie, aby zapobiec ich wypadnięciu podczas użytkowania.
Zgodność: nasadka do ciała i nasadka ochronna pasują do wszystkich modeli OneBlade.
Ostrza OneBlade Intimate są dostarczane z dołączoną nasadką ochronną, która umożliwia golenie wrażliwych miejsc ze zwiększoną ochroną przed zacięciami i skaleczeniami. Dodatkowo do OneBlade Intimate dostępna jest nasadka do ciała / nasadka ochronna, umożliwiająca szybkie i wygodne przycinanie owłosienia na ciele.
Poniższy film pokazuje, jak zamocować ostrze OneBlade Intimate i nasadkę do ciała.
Zgodność: Ostrza OneBlade Intimate pasują do wszystkich modeli OneBlade. Nasadka do ciała pokazany na poniższym filmie została zaprojektowana tak, aby pasowała do nasadki ochronnej i dlatego pasuje tylko do ostrzy OneBlade Intimate.
Nasadka zabezpieczająca została zaprojektowana, aby zapobiec uszkodzeniu ostrza podczas przechowywania lub podróżowania z ostrzem Philips OneBlade.
Poniższy film przedstawia sposób zakładania i zdejmowania nasadki zabezpieczającej. Gdy nasadka zostanie właściwie zamknięta, usłyszysz kliknięcie.
Zgodność: istnieją dwie różne wersje nasadki zabezpieczającej, jedna dla ostrzy 360 i jedna dla ostrzy klasycznych. Jeśli stosujesz właściwą nasadkę zabezpieczającą dla posiadanego typu ostrza, jest ona zgodna niezależnie od modelu OneBlade.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:QP6507/23 , QP6552/30 , QP1924/30 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›