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Depilatorów i golarek damskich Philips można używać na mokrej lub suchej skórze w celu usuwania włosów, w tym z nóg, ramion, pach i okolic bikini. Poniższe informacje przedstawiają zalety każdej z metod i zawierają ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.
Uwaga! Depilacji nie należy przeprowadzać w okolicach intymnych (zewnętrznych i wewnętrznych części warg sromowych większych). W tym obszarze używaj wyłącznie trymera lub golarki z założoną nasadką do przycinania.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL128/00, BRL147/00, BRE770/92. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy golarki damskiej Philips mogę używać w wannie lub pod prysznicem?
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Jak zdjąć i założyć głowicę golącą golarki damskiej Philips?
Jestem uczulony(a) na nikiel. Czy mimo to mogę korzystać z tego urządzenia?
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Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
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Jak ładować golarkę damską Philips?
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