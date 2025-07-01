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Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?

Depilatorów i golarek damskich Philips można używać na mokrej lub suchej skórze w celu usuwania włosów, w tym z nóg, ramion, pach i okolic bikini. Poniższe informacje przedstawiają zalety każdej z metod i zawierają ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.  

Uwaga! Depilacji nie należy przeprowadzać w okolicach intymnych (zewnętrznych i wewnętrznych części warg sromowych większych). W tym obszarze używaj wyłącznie trymera lub golarki z założoną nasadką do przycinania.
 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL128/00, BRL147/00, BRE770/92. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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