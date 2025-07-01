Pomoc Philips Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?

Depilatorów i golarek damskich Philips można używać na mokrej lub suchej skórze w celu usuwania włosów, w tym z nóg, ramion, pach i okolic bikini. Poniższe informacje przedstawiają zalety każdej z metod i zawierają ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

Uwaga! Depilacji nie należy przeprowadzać w okolicach intymnych (zewnętrznych i wewnętrznych części warg sromowych większych). W tym obszarze używaj wyłącznie trymera lub golarki z założoną nasadką do przycinania.



Przed rozpoczęciem Wodoodporne urządzenia umożliwiają wygodne golenie nawet pod prysznicem. Takie produkty są wodoodporne, więc można ich też używać z wodą i je nią płukać.

Należy się jednak upewnić, że głowica urządzenia nie jest brudna, uszkodzona ani zużyta. Wadliwa głowica urządzenia może spowodować pogorszenie jego działania. Jeśli jest uszkodzona, należy ją niezwłocznie wymienić.

Używaj urządzenia na czystej skórze. Dzień przed depilacją lub goleniem zaleca się przeprowadzenie peelingu. Pozwoli to usunąć martwy naskórek wokół mieszków włosowych, ułatwi usuwanie włosów i zapobiegnie wrastaniu włosków.

Na sucho Zalecamy używanie większości produktów na sucho, ponieważ mokre włosy bardziej przywierają do skóry.

Ponadto, jeśli chcesz przeprowadzić sesję wygodnie lub w podróży, spróbuj użyć produktu na suchej skórze. Przed użyciem produktu upewnij się, że skóra jest czysta i całkowicie sucha.

Na mokro Aby zapewnić sobie wygodę i płynność ruchów, możesz używać urządzenia na wilgotnej skórze. Podczas używania na mokro regularnie płucz głowicę, aby usunąć włosy i zapewnić, że będzie ona gładko przesuwać się po skórze. Upewnij się, że skóra jest całkowicie mokra. Należy pamiętać, że mokre włosy bardziej przylegają do skóry, więc golenie będzie wydajniejsze w suchych warunkach. Po użyciu delikatnie osusz skórę. Wskazówki ogólne Aby uzyskać optymalne efekty, przed goleniem lub depilacją przytnij dłuższe włoski.

Należy się upewnić, że głowica goląca lub depilująca nie jest brudna, uszkodzona ani zużyta. Jeśli jest uszkodzona, należy ją niezwłocznie wymienić.

Przed rozpoczęciem sesji należy oczyścić skórę.

Dzień lub dwa przed depilacją zaleca się przeprowadzenie peelingu — pozwoli to usunąć martwy naskórek wokół mieszków włosowych i ułatwi usuwanie włosów.

Unikaj zbyt długiego używania urządzenia na jednym obszarze skóry. Nie należy zbyt wiele razy wracać w to samo miejsce.

Po usunięciu włosów w wannie lub pod prysznicem delikatnie osusz skórę. Spowoduje to mniej podrażnień niż jej energiczne wytarcie do sucha.

Po zabiegu warto nałożyć na skórę bezalkoholowy krem lub balsam z aloesem lub inny kosmetyk nawilżający, aby zapewnić skórze nawilżenie i efekt chłodzenia.

Depilację wykonuj wieczorem, aby pozwolić skórze odpocząć przez noc i rano móc cieszyć się gładkimi nogami.