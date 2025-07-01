Pomoc Philips Jak przygotować butelkę i smoczek Philips Avent do pierwszego użycia?

Dokładnie wyczyść wszystkie części przed pierwszym użyciem i po każdym następnym użyciu, aby zapewnić odpowiednią higienę. Po każdym karmieniu rozłóż wszystkie części i umyj je w ciepłej wodzie z mydłem. Upewnij się, że wszystkie pozostałości żywności zostały usunięte, a następnie dokładnie wypłucz części. W przypadku czyszczenia końcówki smoczka za pomocą szczoteczki należy ją jak najdokładniej wyczyścić, aby uniknąć uszkodzenia.



Wysterylizuj wyczyszczone części za pomocą sterylizatora Philips Avent lub wygotuj je w wodzie przez 5 minut.