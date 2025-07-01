Jak należy czyścić golarkę damską Philips?

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Prawidłowe działanie golarki damskiej Philips zależy od regularnego czyszczenia. Włosy lub zanieczyszczenia mogą utknąć w urządzeniu i negatywnie wpłynąć na jego działanie. Po każdym użyciu należy starannie wyczyścić golarkę oraz dokładnie wypłukać z niej włoski i zanieczyszczenia. Zabezpiecz siateczkę, nakładając nakładkę lub nasadkę grzebieniową podczas przechowywania.
Narzędzia do czyszczenia, takie jak szczotki, ręczniki lub substancje chemiczne, mogą powodować przedwczesne widoczne oznaki zużycia.
Nie uderzaj siateczką o twardą powierzchnię, taką jak zlew, aby ją wyczyścić lub wysuszyć. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia:
Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji golarki damskiej można znaleźć w poniższym filmie.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL128/00, BRL114/00, BRL147/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
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