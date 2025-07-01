Pomoc Philips Jak należy czyścić golarkę damską Philips?

Prawidłowe działanie golarki damskiej Philips zależy od regularnego czyszczenia. Włosy lub zanieczyszczenia mogą utknąć w urządzeniu i negatywnie wpłynąć na jego działanie. Po każdym użyciu należy starannie wyczyścić golarkę oraz dokładnie wypłukać z niej włoski i zanieczyszczenia. Zabezpiecz siateczkę, nakładając nakładkę lub nasadkę grzebieniową podczas przechowywania.



Narzędzia do czyszczenia, takie jak szczotki, ręczniki lub substancje chemiczne, mogą powodować przedwczesne widoczne oznaki zużycia.



Nie uderzaj siateczką o twardą powierzchnię, taką jak zlew, aby ją wyczyścić lub wysuszyć. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia:

Po każdym użyciu wydmuchaj wszystkie włoski nagromadzone na siateczce.

Zdejmij siateczkę i element tnący, usuń włoski nagromadzone w głowicy, a następnie ją wypłucz.

Jeśli głowica goląca wymaga dokładniejszego wyczyszczenia, przygotuj niewielką kąpiel z dodatkiem łagodnego mydła. Ponownie złóż głowicę golącą i zamontuj ją na uchwycie. Następnie włącz golarkę na kilka sekund, trzymając głowicę w przygotowanej kąpieli, po czym dokładnie spłucz ją wodą.

Pozostaw do wyschnięcia.

Bezpiecznie przechowuj urządzenie i zabezpiecz siateczkę przed naciskiem z zewnątrz lub uderzeniami, nakładając nasadkę grzebieniową.

Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji golarki damskiej można znaleźć w poniższym filmie.