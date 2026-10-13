Pomoc Philips Jak uzyskać najlepsze efekty z golarką damską Philips?

Siateczki golącej golarki damskiej Philips można używać do przycinania i golenia włosów na ciele poniżej szyi. Obejmuje to np. pachy, ramiona, nogi lub okolice bikini (z nasadką do przycinania).

Przed rozpoczęciem:

Przed każdym użyciem golarki sprawdź, czy siateczka goląca nie jest uszkodzona. Wymień ją, gdy ulegnie zużyciu lub uszkodzeniu.

Upewnij się, że urządzenie jest czyste.

Podczas golenia w pobliżu miejsc intymnych (na zewnątrz i wewnątrz zewnętrznej wargi sromowej) zawsze używaj nasadki do przycinania.

Golarki damskiej Philips należy używać w wannie lub pod prysznicem albo na czystej i suchej skórze.

Aby uzyskać optymalne efekty, złuszczaj naskórek na kilka dni przed goleniem.



Wskazówka: zasady przedstawione w poniższych filmach dotyczą wszystkich modeli golarek damskich, w tym tych, które różnią się wyglądem od pokazanych.

Podczas użytkowania Golarki damskiej można używać na mokro lub na sucho, przy czym często lepsze efekty przynosi jej stosowanie na sucho. Dzieje się tak dlatego, że wilgotne włosy przyklejają się do skóry, co utrudnia ich usuwanie.

Trzymaj urządzenie w taki sposób, aby głowica goląca dotykała skóry, i delikatnie przesuwaj je w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. Pamiętaj, że kierunek wzrostu włosów może się zmieniać nawet na różnych obszarach tej samej części ciała.

Staraj się przesuwać głowicę golącą po gładkiej powierzchni, używając wolnej ręki do naciągania skóry w celu minimalizacji fałd i zmarszczek na jej powierzchni.

Podczas golenia pach trzymanie się ręką za tył głowy może ułatwić dostęp.

Jeśli używasz golarki damskiej w wannie lub pod prysznicem, regularnie spłukuj głowicę golącą, aby usuwać z niej nagromadzone włoski. Czynności po goleniu Jeśli chcesz, możesz po goleniu nanosić na skórę kojące kremy lub balsamy (niezawierające alkoholu).

Przyzwyczajenie się skóry do nowej golarki może trochę potrwać. Daj się skórze zregenerować między sesjami.

Przed schowaniem golarki damskiej dokładnie ją wyczyść i pozostaw do wyschnięcia. Przechowuj ją z założoną nasadką zwykłą lub grzebieniową, aby chronić siateczkę przed przypadkowym uszkodzeniem.