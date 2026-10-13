Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Siateczki golącej golarki damskiej Philips można używać do przycinania i golenia włosów na ciele poniżej szyi. Obejmuje to np. pachy, ramiona, nogi lub okolice bikini (z nasadką do przycinania).
Przed rozpoczęciem:
Wskazówka: zasady przedstawione w poniższych filmach dotyczą wszystkich modeli golarek damskich, w tym tych, które różnią się wyglądem od pokazanych.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL114/00, BRL147/00, BRL136/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Kiedy należy wymienić siateczkę golarki damskiej?
Jak golić lub przycinać włosy w różnych częściach ciała, aby uzyskać najlepsze rezultaty?
Jak uzyskać najlepsze efekty z golarką damską Philips?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy golarki damskiej Philips mogę używać w wannie lub pod prysznicem?
Jak należy czyścić golarkę damską Philips?
Jak zdjąć i założyć głowicę golącą golarki damskiej Philips?
Jak założyć nasadkę do przycinania na trymer Philips do okolic bikini?
Jak ładować golarkę damską Philips?