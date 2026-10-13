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Jak uzyskać najlepsze efekty z golarką damską Philips?

Siateczki golącej golarki damskiej Philips można używać do przycinania i golenia włosów na ciele poniżej szyi. Obejmuje to np. pachy, ramiona, nogi lub okolice bikini (z nasadką do przycinania).

Przed rozpoczęciem:

  • Przed każdym użyciem golarki sprawdź, czy siateczka goląca nie jest uszkodzona. Wymień ją, gdy ulegnie zużyciu lub uszkodzeniu.
  • Upewnij się, że urządzenie jest czyste.
  • Podczas golenia w pobliżu miejsc intymnych (na zewnątrz i wewnątrz zewnętrznej wargi sromowej) zawsze używaj nasadki do przycinania.
  • Golarki damskiej Philips należy używać w wannie lub pod prysznicem albo na czystej i suchej skórze.
  • Aby uzyskać optymalne efekty, złuszczaj naskórek na kilka dni przed goleniem.


Wskazówka: zasady przedstawione w poniższych filmach dotyczą wszystkich modeli golarek damskich, w tym tych, które różnią się wyglądem od pokazanych. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BRL114/00, BRL147/00, BRL136/00. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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