ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Moje włosy wkręcają się w suszarkę firmy Philips

Jeśli włosy wkręciły się lub są wciągane do suszarki firmy Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem. Jeśli włosy wkręciły się lub są wciągane do suszarki firmy Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: BHD720/10 , BHD504/00 , BHD512/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia