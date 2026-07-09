Moje włosy wkręcają się w suszarkę firmy Philips

Podczas suszenia włosów suszarką firmy Philips zwróć uwagę, aby jej przednia część była skierowana w stronę włosów. Próba wysuszenia włosów tylną stroną suszarki skierowaną w stronę włosów może spowodować wkręcenie się włosów w kratkę wlotu powietrza z tyłu suszarki.



Jeśli włosy wkręciły się do suszarki, nie panikuj. Natychmiast wyłącz suszarkę i delikatnie wyciągnij z niej włosy. Możesz także poprosić znajomego o pomoc.



W celu uniknięcia takich problemów zalecamy dokładne przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.

