Moje włosy wkręcają się w suszarkę firmy Philips

Jeśli włosy wkręciły się lub są wciągane do suszarki firmy Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem. Jeśli włosy wkręciły się lub są wciągane do suszarki firmy Philips, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów, aby rozwiązać ten problem.
Podczas suszenia włosów suszarką firmy Philips zwróć uwagę, aby jej przednia część była skierowana w stronę włosów. Próba wysuszenia włosów tylną stroną suszarki skierowaną w stronę włosów może spowodować wkręcenie się włosów w kratkę wlotu powietrza z tyłu suszarki.
Jeśli włosy wkręciły się do suszarki, nie panikuj. Natychmiast wyłącz suszarkę i delikatnie wyciągnij z niej włosy. Możesz także poprosić znajomego o pomoc.
W celu uniknięcia takich problemów zalecamy dokładne przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji obsługi.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:BHD720/10 , BHD504/00 , BHD512/00 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›