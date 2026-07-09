Co oznaczają wskaźniki na urządzeniu Philips OneBlade?
Pierścień świetlny na uchwycie urządzenia OneBlade może świecić w kilku różnych kolorach. Poniżej dowiesz się, co oznaczają te kolory i jakie działania należy podjąć.
Należy pamiętać, że przy pierwszym włączeniu urządzenie przejdzie przez całe spektrum dostępnych kolorów, aby powitać Cię w świecie urządzeń OneBlade!
Migający niebieski wskaźnik: urządzenie OneBlade jest w trybie połączenia, co oznacza, że szuka urządzenia przenośnego lub jest w trakcie łączenia.
Stały niebieski wskaźnik: urządzenie OneBlade jest połączone z urządzeniem mobilnym za pomocą technologii Bluetooth.
Migający pomarańczowy wskaźnik: jeśli pierścień świetlny zacznie migać i świecić na pomarańczowo, poziom naładowania baterii urządzenia OneBlade jest niski. Gdy pierścień świetlny szybko miga na pomarańczowo, bateria urządzenia OneBlade jest rozładowana.
Stały biały wskaźnik: urządzenie OneBlade jest w pełni naładowane i gotowe do użycia. Aby zmniejszyć zużycie energii, stały wskaźnik świetlny wyłączy się około 30 minut po pełnym naładowaniu urządzenia.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:QP6507/23 , QP6552/30 , QP6542/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›