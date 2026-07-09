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Co oznaczają wskaźniki na urządzeniu Philips OneBlade?

Pierścień świetlny na uchwycie urządzenia OneBlade może świecić w kilku różnych kolorach. Poniżej dowiesz się, co oznaczają te kolory i jakie działania należy podjąć.

Należy pamiętać, że przy pierwszym włączeniu urządzenie przejdzie przez całe spektrum dostępnych kolorów, aby powitać Cię w świecie urządzeń OneBlade!

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6507/23 , QP6552/30 , QP6542/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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