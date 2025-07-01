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Jak podłączyć urządzenie Philips OneBlade do aplikacji OneBlade?

Uwaga: informacje te są istotne tylko dla użytkowników urządzenia Philips OneBlade 360 z funkcją łączności. Aby dowiedzieć się, czy dotyczy to posiadanego modelu, należy poszukać logo Bluetooth® na opakowaniu lub w instrukcji obsługi. Jeśli Twój model OneBlade nie ma funkcji łączności, możesz dodać go do profilu w aplikacji Philips OneBlade, aby odblokować funkcje, takie jak śledzenie stanu ostrza.

Użytkownicy modeli OneBlade z obsługą Bluetooth mogą połączyć się z aplikacją Philips OneBlade, aby odblokować dodatkowe funkcje, wskazówki, porady i inne przydatne informacje.
 

  1. Pobierz i zainstaluj aplikację Philips OneBlade na urządzeniu mobilnym z systemem iOS lub Android, aby rozpocząć. Szczegółowe informacje na temat aplikacji można znaleźć na opakowaniu urządzenia OneBlade (szukaj logo aplikacji i sklepu Google Play!) 
  2. Upewnij się, że w urządzeniu przenośnym jest włączona funkcja Bluetooth, a następnie otwórz aplikację. 
  3. Aby podłączyć urządzenie OneBlade, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.
  4. Pierścień świetlny na uchwycie będzie migał na niebiesko podczas nawiązywania połączenia, a następnie będzie świecił nieprzerwanie na niebiesko, gdy połączenie zostanie pomyślnie nawiązane.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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