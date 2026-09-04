Pomoc Philips Dlaczego do produktu nie został dostarczony zasilacz?

W firmie Philips dążymy do ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach naszych działań na rzecz ochrony środowiska niektóre produkty firmy Philips nie są już wyposażone w zasilacz USB. Chociaż może wydawać się to niewygodne, zapewniamy, że dzieje się tak, ponieważ większość konsumentów posiada już jeden lub kilka zasilaczy ściennych USB.



Będziemy nadal dostarczać kable do ładowania USB z produktem, który może być używany z zasilaczem USB.



Poniżej znajduje się więcej informacji na temat zasilacza, którego można używać z urządzeniem Philips.

Czy mogę kupić zasilacz USB przez Philips.com? Dostępność zakupu zasilacza USB firmy Philips zależy od kraju. Możesz wyszukać jeden z poniższych zasilaczy (HQ87 lub WAA1001/WA2001) lub wyszukać „zasilacz ścienny USB” lub „zasilacz ścienny” na stronie Philips.com. Skontaktuj się z nami, jeśli nie znajdziesz tego, czego szukasz. Posiadam już zasilacz USB Jeśli posiadasz już zasilacz USB, upewnij się, że zasilacz jest certyfikowany i spełnia standardy bezpieczeństwa, najlepiej od zaufanej marki. Zapoznaj się z normami bezpieczeństwa dotyczącymi bezpiecznego ładowania poniżej: Napięcie wejściowe: 100–240 V.

Napięcie wyjściowe: 5 V.

Moc wyjściowa: 1 A lub więcej.

Jeśli chcesz używać lub ładować swój produkt w wilgotnym środowisku, na przykład w łazience, zawsze używaj zasilacza odpornego na zachlapanie (IPX4). Nie posiadam zasilacza USB Zalecamy używanie zasilacza odpornego na zachlapanie (IPX4). Taki zasilacz można kupić w sklepie internetowym firmy Philips lub u dowolnego innego sprzedawcy detalicznego. Poszukaj na karcie tekstu lub symboli „IPX4”.



Poniżej znajduje się przykład zasilacza ściennego HQ87 IPX4.

Uwaga: Ikony i obrazy oznaczające ochronę przed zachlapaniem lub IPX4 różnią się w zależności od kraju. Sprawdź w instrukcji obsługi zalecanych ładowarek sieciowych USB w zależności od posiadanego produktu.

Kategoria produktów Zalecany zasilacz Przycinanie i uroda Philips: OneBlade, golarki, golarki dla kobiet i maszynki do strzyżenia włosów Odporny na zachlapanie zasilacz IPX4 firmy Philips HQ87. Philips Sonicare: Elektryczne szczoteczki do zębów i irygatory Odporny na zachlapanie zasilacz IPX4 Philips WAA1001 (biały)

Odporny na zachlapanie zasilacz IPX4 Philips WAA2001 (czarny) Potrzebujesz więcej informacji? Więcej informacji na temat naszych celów zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie Philips.com

