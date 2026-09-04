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Dlaczego do produktu nie został dostarczony zasilacz?

W firmie Philips dążymy do ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. W ramach naszych działań na rzecz ochrony środowiska niektóre produkty firmy Philips nie są już wyposażone w zasilacz USB. Chociaż może wydawać się to niewygodne, zapewniamy, że dzieje się tak, ponieważ większość konsumentów posiada już jeden lub kilka zasilaczy ściennych USB. 

Będziemy nadal dostarczać kable do ładowania USB z produktem, który może być używany z zasilaczem USB. 
 
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat zasilacza, którego można używać z urządzeniem Philips. 

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HC9722/15 , HC5721/15 , HC5722/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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