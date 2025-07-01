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Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?

Produkty do golenia i pielęgnacji ciała Philips (w tym różne golarki, trymery, OneBlade, Head Pro, depilatory, suszarki do włosów i urządzenie Lumea IPL) można bezpiecznie stosować za granicą, pod warunkiem przestrzegania poniższych wytycznych.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37 , HS9980/15 , QP6507/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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