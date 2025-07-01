Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Produkty do golenia i pielęgnacji ciała Philips (w tym różne golarki, trymery, OneBlade, Head Pro, depilatory, suszarki do włosów i urządzenie Lumea IPL) można bezpiecznie stosować za granicą, pod warunkiem przestrzegania poniższych wytycznych.
Różne linie lotnicze mają różne wymagania dotyczące przewożenia produktów na baterie na pokładzie samolotu. Przed podróżą należy zawsze sprawdzić w liniach lotniczych, jakie są ich wymagania.
W przypadku linii lotniczych, które umożliwiają korzystanie z akumulatorów litowo-jonowych o mocy 100 watów lub mniejszej w bagażu podręcznym (co jest powszechnym, ale nie uniwersalnym wymogiem), wszystkie produkty do golenia i pielęgnacji ciała firmy Philips z akumulatorem litowo-jonowym mieszczą się w tym limicie.
W razie wątpliwości należy zawsze skontaktować się z linią lotniczą.
Podczas ładowania produktów do golenia i pielęgnacji ciała firmy Philips za granicą należy zawsze sprawdzać, czy zasilacz w kraju docelowym jest zgodny ze specyfikacją używanej ładowarki lub zasilacza. Dane techniczne są zazwyczaj wydrukowane na wtyczce/zasilaczu.
Jeśli jedyną różnicą jest liczba styków lub kształt wtyczki, można użyć standardowej wtyczki podróżnej w połączeniu z używaną w domu wtyczką/zasilaczem.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XP9407/37 , HS9980/15 , QP6507/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›