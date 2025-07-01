Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?

Różne linie lotnicze mają różne wymagania dotyczące przewożenia produktów na baterie na pokładzie samolotu. Przed podróżą należy zawsze sprawdzić w liniach lotniczych, jakie są ich wymagania.

W przypadku linii lotniczych, które umożliwiają korzystanie z akumulatorów litowo-jonowych o mocy 100 watów lub mniejszej w bagażu podręcznym (co jest powszechnym, ale nie uniwersalnym wymogiem), wszystkie produkty do golenia i pielęgnacji ciała firmy Philips z akumulatorem litowo-jonowym mieszczą się w tym limicie.

W razie wątpliwości należy zawsze skontaktować się z linią lotniczą.