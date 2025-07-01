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Jak anulować subskrypcję uchwytu OneBlade Club?

Subskrybenci OneBlade Club mają prawo do zwrotu nieotwartego urządzenia OneBlade. Subskrybenci mogą zwrócić OneBlade w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Zostanie zwrócona cała kwota zapłacona za uchwyt.

Po 30 dniach można anulować plan uchwytu, logując się na konto OneBlade Club. Przyszłe płatności zostaną anulowane po otrzymaniu urządzenia przez firmę Philips co najmniej dwa dni przed datą następnej płatności.

Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby uzyskać dostęp do subskrypcji Klubu OneBlade:

Austria
Belgia
Czechy
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

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Uwaga: proces zwrotu różni się w przypadku klientów z Czech i Polski. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zwrotu, dostępnymi tutaj.

Jeśli nadal masz pytania dotyczące OneBlade Club, skontaktuj się z nami.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .

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