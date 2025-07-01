Pomoc Philips Jak anulować subskrypcję uchwytu OneBlade Club?

Subskrybenci OneBlade Club mają prawo do zwrotu nieotwartego urządzenia OneBlade. Subskrybenci mogą zwrócić OneBlade w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Zostanie zwrócona cała kwota zapłacona za uchwyt.



Po 30 dniach można anulować plan uchwytu, logując się na konto OneBlade Club. Przyszłe płatności zostaną anulowane po otrzymaniu urządzenia przez firmę Philips co najmniej dwa dni przed datą następnej płatności.



Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby uzyskać dostęp do subskrypcji Klubu OneBlade:



Austria

Belgia

Czechy

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone



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Uwaga: proces zwrotu różni się w przypadku klientów z Czech i Polski. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zwrotu, dostępnymi tutaj.



Jeśli nadal masz pytania dotyczące OneBlade Club, skontaktuj się z nami.