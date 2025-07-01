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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Subskrybenci OneBlade Club mają prawo do zwrotu nieotwartego urządzenia OneBlade. Subskrybenci mogą zwrócić OneBlade w ciągu 30 dni od jego otrzymania. Zostanie zwrócona cała kwota zapłacona za uchwyt.
Po 30 dniach można anulować plan uchwytu, logując się na konto OneBlade Club. Przyszłe płatności zostaną anulowane po otrzymaniu urządzenia przez firmę Philips co najmniej dwa dni przed datą następnej płatności.
Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby uzyskać dostęp do subskrypcji Klubu OneBlade:
Austria
Belgia
Czechy
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
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Uwaga: proces zwrotu różni się w przypadku klientów z Czech i Polski. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami zwrotu, dostępnymi tutaj.
Jeśli nadal masz pytania dotyczące OneBlade Club, skontaktuj się z nami.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .
Czy mogę zarządzać moją subskrypcją OneBlade Club w aplikacji Philips OneBlade?
Jak anulować subskrypcję uchwytu OneBlade Club?
Jak mogę usunąć lub wyeksportować dane w aplikacji Philips OneBlade?
Jak usunąć konto Philips w aplikacji Philips OneBlade?
W jaki sposób aplikacja Philips OneBlade śledzi zużycie ostrza?