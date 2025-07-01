Pomoc Philips
Jak zaktualizować szczegóły subskrypcji OneBlade Club?
Jako subskrybent OneBlade Club firmy Philips możesz w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe, logując się do swojego konta. Z poziomu konta możesz aktualizować informacje takie jak adres dostawy i metoda płatności. Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby uzyskać dostęp do subskrypcji OneBlade Club:
Austria
Belgia
Czechy
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .