Pomoc Philips Jak zaktualizować szczegóły subskrypcji OneBlade Club?

Jako subskrybent OneBlade Club firmy Philips możesz w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe, logując się do swojego konta. Z poziomu konta możesz aktualizować informacje takie jak adres dostawy i metoda płatności. Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby uzyskać dostęp do subskrypcji OneBlade Club:



Austria

Belgia

Czechy

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone





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