Pomoc Philips Co zrobić, jeśli moje urządzenie objęte subskrypcją Klubu OneBlade zepsuje się lub jest uszkodzone?

Jeśli urządzenie Philips OneBlade 360 jest uszkodzone, można ubiegać się o naprawę lub wymianę urządzenia za pośrednictwem strony internetowej firmy Philips. Jeśli usterka wystąpi w okresie subskrypcji, naprawa lub wymiana będzie zazwyczaj bezpłatna.



Jeśli urządzenie zostanie zgubione, skradzione lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użycia w okresie subskrypcji, może zostać naliczona pełna cena sprzedaży.