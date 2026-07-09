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Raty 3x0% z Klarna
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Jeśli urządzenie Philips OneBlade 360 jest uszkodzone, można ubiegać się o naprawę lub wymianę urządzenia za pośrednictwem strony internetowej firmy Philips. Jeśli usterka wystąpi w okresie subskrypcji, naprawa lub wymiana będzie zazwyczaj bezpłatna.
Jeśli urządzenie zostanie zgubione, skradzione lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego użycia w okresie subskrypcji, może zostać naliczona pełna cena sprzedaży.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4530/30 .
Co zrobić, jeśli moje urządzenie objęte subskrypcją Klubu OneBlade zepsuje się lub jest uszkodzone?
Skąd wiadomo, czy urządzenie Philips OneBlade jest w pełni naładowane?
Czy mogę zarządzać moją subskrypcją OneBlade Club w aplikacji Philips OneBlade?
Jak anulować subskrypcję uchwytu OneBlade Club?
Jak czyścić urządzenie Philips OneBlade?