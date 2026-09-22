Jak złożyć odkurzacz Philips AquaTrio?

1. Aby zmontować konfigurację z odkurzaczem i mopem, podłącz odkurzacz ręczny do modułu zwilżającego (usłyszysz „kliknięcie”).

2. Podłącz moduł do nasadki AquaSpin (usłyszysz „kliknięcie”).

3. Aby przechować konfigurację z odkurzaczem i mopem, można ją umieścić w stacji do czyszczenia po zakończeniu sprzątania i do przechowywania.



Uwaga: Nie można przechowywać konfiguracji z odkurzaczem i mopem na uchwycie ściennym. Jedynie konfigurację tylko z odkurzaczem można przechowywać wyłącznie na uchwycie ściennym.