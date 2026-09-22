Jak złożyć odkurzacz Philips AquaTrio?

Zanim po raz pierwszy użyjesz swojego nowego odkurzacza bezprzewodowego Philips AquaTrio, wykonaj czynności opisane w tym artykule i/lub obejrzyj filmy. Poniższe informacje dotyczą tylko modeli AquaTrio z serii 7000 i 9000 (nie dotyczą modeli AquaTrio i AquaTrio Pro). Patrz ilustracja poniżej.
Stację można złożyć, klikając uchwyt urządzenia w płycie podstawy, gdzie można również przechowywać szczoteczkę do czyszczenia (patrz ilustracja A).
Aby zamontować urządzenie, włóż uchwyt do urządzenia (patrz ilustracja B).
Aby schować urządzenie, można umieścić je w stacji czyszczenia i przechowywania, przesuwając urządzenie na uchwycie w taki sposób, aby koniec uchwytu przykleił się do urządzenia (patrz ilustracja C).
Obejrzyj poniższy film, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące montażu urządzenia:
1. Wsuń uchwyt urządzenia odkurzacza Philips AquaTrio serii 9000 do tacki After-Clean i podłącz uchwyt do rury. 2. Upewnij się, że tacka After-Clen po czyszczeniu została umieszczona w stacji do czyszczenia po zakończeniu sprzątania i do przechowywania. Wskazówka: Szczoteczkę do czyszczenia można zawiesić na haczyku uchwytu urządzenia.
1. Podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (usłyszysz „kliknięcie”). 2. Przymocuj pojemnik na kurz do rury (usłyszysz „kliknięcie”). 3. Włóż rurę do nasadki z podświetleniem LED. 4. Aby przechować konfigurację tylko z odkurzaczem, umieść ją w stacji do czyszczenia po zakończeniu sprzątania i do przechowywania, umieszczając najpierw nasadkę z podświetleniem LED na długim boku podstawy, a następnie wciskając rurę w uchwyt.
1. Aby zmontować konfigurację z odkurzaczem i mopem, podłącz odkurzacz ręczny do modułu zwilżającego (usłyszysz „kliknięcie”). 2. Podłącz moduł do nasadki AquaSpin (usłyszysz „kliknięcie”). 3. Aby przechować konfigurację z odkurzaczem i mopem, można ją umieścić w stacji do czyszczenia po zakończeniu sprzątania i do przechowywania.
Uwaga: Nie można przechowywać konfiguracji z odkurzaczem i mopem na uchwycie ściennym. Jedynie konfigurację tylko z odkurzaczem można przechowywać wyłącznie na uchwycie ściennym.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›