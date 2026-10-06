Czy zbiorniki wody w odkurzaczu Philips AquaTrio można myć w zmywarce?

Pojemnik na kurz odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000 nie nadaje się do mycia w zmywarce.



Aby zapewnić optymalne działanie, po każdym opróżnieniu pojemnika na kurz wyczyść go i wykonaj poniższe czynności:

1. Wyjmij obudowę filtra wraz z filtrem piankowym (patrz rysunek 1).

2. Opróżnij pojemnik na kurz do pojemnika na odpady (patrz rysunek 2).

3. Wypłucz wnętrze pojemnika na kurz i cyklon pod bieżącą wodą (patrz rysunek 3).

Uwaga! Nie myj pojemnika na kurz w zmywarce!

4. Pozostaw pojemnik na kurz i cyklon do całkowitego wyschnięcia (patrz rysunek 4).

5. Po wyschnięciu pojemnika na kurz ponownie załóż obudowę filtra z filtrem piankowym (patrz rysunek 5).

6. Podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (patrz rysunek 6).

Uwaga! Nie podłączaj odkurzacza ręcznego do pojemnika na kurz bez uchwytu filtra z filtrem piankowym.

