Czy zbiorniki wody w odkurzaczu Philips AquaTrio można myć w zmywarce?
Zbiorniki na wodę (i pojemnik na kurz — tylko AquaTrio z serii 9000) odkurzacza Philips AquaTrio nie są przystosowane do mycia w zmywarce. Dowiedz się, jak wyczyścić te części w naszym artykule poniżej.
Oba zbiorniki wody można czyścić pod bieżącą wodą, w tym filtr mokry znajdujący się w zbiorniku brudnej wody.
Przed ponownym założeniem pokrywy zbiornika brudnej wody i jego elementu przepływowego poczekaj, aż całkowicie wyschną. Jeśli oba wkłady są całkowicie suche, można założyć korek z powrotem na zbiornik brudnej wody i umieścić go z powrotem w urządzeniu.
Użyj funkcji AutoClean po każdej sesji czyszczenia.
Obejrzyj film, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia zbiorników na wodę.
Pojemnik na kurz odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000 nie nadaje się do mycia w zmywarce.
Aby zapewnić optymalne działanie, po każdym opróżnieniu pojemnika na kurz wyczyść go i wykonaj poniższe czynności: 1. Wyjmij obudowę filtra wraz z filtrem piankowym (patrz rysunek 1). 2. Opróżnij pojemnik na kurz do pojemnika na odpady (patrz rysunek 2). 3. Wypłucz wnętrze pojemnika na kurz i cyklon pod bieżącą wodą (patrz rysunek 3). Uwaga! Nie myj pojemnika na kurz w zmywarce! 4. Pozostaw pojemnik na kurz i cyklon do całkowitego wyschnięcia (patrz rysunek 4). 5. Po wyschnięciu pojemnika na kurz ponownie załóż obudowę filtra z filtrem piankowym (patrz rysunek 5). 6. Podłącz odkurzacz ręczny do pojemnika na kurz (patrz rysunek 6). Uwaga! Nie podłączaj odkurzacza ręcznego do pojemnika na kurz bez uchwytu filtra z filtrem piankowym.
Zbiorniki wody odkurzacza Philips AquaTrio z serii 9000 nie nadają się do mycia w zmywarce.
Możesz wyczyścić oba zbiorniki wody pod bieżącą wodą, łącznie z elementem przepływu wody na pokrywie zbiornika brudnej wody (patrz rysunek 1). Przed ponownym założeniem pokrywy zbiornika brudnej wody i jego elementu przepływowego poczekaj, aż całkowicie wyschną (patrz rysunek 2). Jeśli oba elementy są całkowicie suche, możesz ponownie założyć pokrywę na zbiornik brudnej wody i umieścić go z powrotem w urządzeniu (patrz rysunek 3).
Po każdym sprzątaniu używaj funkcji Autoclean.
Aby uzyskać dalsze instrukcje krok po kroku, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli:XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›