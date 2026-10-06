ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Czy zbiorniki wody w odkurzaczu Philips AquaTrio można myć w zmywarce?

Zbiorniki na wodę (i pojemnik na kurz — tylko AquaTrio z serii 9000) odkurzacza Philips AquaTrio nie są przystosowane do mycia w zmywarce. Dowiedz się, jak wyczyścić te części w naszym artykule poniżej.

aquatrio 9000

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia