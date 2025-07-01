Pomoc Philips Czy mogę zarządzać moją subskrypcją OneBlade Club w aplikacji Philips OneBlade?

Subskrypcję OneBlade Club można wyświetlić w aplikacji Philips OneBlade. Jeśli chcesz zarządzać subskrypcją lub ją zmieniać, nastąpi przekierowanie z aplikacji na stronę OneBlade Club.



Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby zalogować się i uzyskać dostęp do subskrypcji OneBlade Club:



Austria

Belgia

Czechy

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Portugalia

Rumunia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone



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