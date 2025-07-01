ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Czy mogę zarządzać moją subskrypcją OneBlade Club w aplikacji Philips OneBlade?

Subskrypcję OneBlade Club można wyświetlić w aplikacji Philips OneBlade. Jeśli chcesz zarządzać subskrypcją lub ją zmieniać, nastąpi przekierowanie z aplikacji na stronę OneBlade Club. 


Kliknij swój kraj zamieszkania poniżej, aby zalogować się i uzyskać dostęp do subskrypcji OneBlade Club:

Austria
Belgia
Czechy
Francja
Niemcy
Włochy
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome podczas przeglądania powyższych stron internetowych.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia