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Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?


Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lubkliknij tutaj w celu przesłania zgłoszenia gwarancyjnego online, abyśmy mogli zapewnić pomoc dotyczącą przyznania urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.

Szczoteczka Sonicare mierzy nacisk wywierany podczas szczotkowania, aby chronić dziąsła i zęby. Zbyt duży nacisk spowoduje zmianę wibracji rączki. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Umieść szczoteczkę do zębów na ładowarce.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/intensywności i naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania podczas ładowania. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić włączenie funkcji.
  3. Wyłącz czujnik siły nacisku, przytrzymując przycisk trybu/intensywności i dwukrotnie naciskając przycisk zasilania w trakcie ładowania. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HX7429/01, HX4033/21, HX4041/48. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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