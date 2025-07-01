Pomoc Philips Jak włączyć lub wyłączyć czujnik siły nacisku w szczoteczce Sonicare?



Jeśli poniższe instrukcje nie pomogą, skontaktuj się z nami lub kliknij tutaj w celu przesłania zgłoszenia gwarancyjnego online, abyśmy mogli zapewnić pomoc dotyczącą przyznania urządzenia zastępczego. Wszystkie szczoteczki i irygatory Sonicare są objęte 2-letnią gwarancją.



Szczoteczka Sonicare mierzy nacisk wywierany podczas szczotkowania, aby chronić dziąsła i zęby. Zbyt duży nacisk spowoduje zmianę wibracji rączki. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Umieść szczoteczkę do zębów na ładowarce. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/intensywności i naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania podczas ładowania. Uchwyt wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, aby potwierdzić włączenie funkcji. Wyłącz czujnik siły nacisku, przytrzymując przycisk trybu/intensywności i dwukrotnie naciskając przycisk zasilania w trakcie ładowania. Uchwyt wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić wyłączenie funkcji.

Szczoteczki DiamondClean W przypadku szczoteczek DiamondClean Smart metoda działania nieznacznie się różni. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu/intensywności (dolny przycisk). Przytrzymując przycisk trybu/intensywności, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania (górny przycisk). Zwolnij przycisk trybu/intensywności. Jeśli wskaźnik baterii u podstawy szczoteczki zamiga dwa razy i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, oznacza to, że funkcja została włączona. Jeśli proces ten zostanie powtórzony w celu wyłączenia funkcji, wskaźnik baterii jednokrotnie zamiga i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.