Pomoc Philips Dlaczego ładowanie produktu trwa dłużej niż oczekiwano?

Czas ładowania produktu jest szacowany na podstawie ładowania za pomocą zasilacza USB o napięciu 5 V i natężeniu równym lub wyższym niż 1 A. Większość adapterów USB zapewnia wystarczającą ilość energii do naładowania urządzenia w określonym czasie. W przypadku korzystania z zasilacza o niższej mocy znamionowej ładowanie może trwać dłużej.



Aby zapewnić prawidłowy czas ładowania, zalecamy użycie adaptera USB 5 V, 1 A.



Nie masz go? Odpowiedni zasilacz firmy Philips (na przykład zasilacz HQ87 IPX4 USB) można zakupić pod adresem www.philips.com/support.