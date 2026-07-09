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Dlaczego ładowanie produktu trwa dłużej niż oczekiwano?

Czas ładowania produktu jest szacowany na podstawie ładowania za pomocą zasilacza USB o napięciu 5 V i natężeniu równym lub wyższym niż 1 A. Większość adapterów USB zapewnia wystarczającą ilość energii do naładowania urządzenia w określonym czasie. W przypadku korzystania z zasilacza o niższej mocy znamionowej ładowanie może trwać dłużej.

Aby zapewnić prawidłowy czas ładowania, zalecamy użycie adaptera USB 5 V, 1 A.

Nie masz go? Odpowiedni zasilacz firmy Philips (na przykład zasilacz HQ87 IPX4 USB) można zakupić pod adresem www.philips.com/support.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: XP9407/37 , HS9980/15 , QP6507/23 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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