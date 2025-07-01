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Raty 3x0% z Klarna
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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .
Czy mogę zarządzać moją subskrypcją OneBlade Club w aplikacji Philips OneBlade?
Jak anulować subskrypcję uchwytu OneBlade Club?
Jak mogę usunąć lub wyeksportować dane w aplikacji Philips OneBlade?
Jak usunąć konto Philips w aplikacji Philips OneBlade?
W jaki sposób aplikacja Philips OneBlade śledzi zużycie ostrza?