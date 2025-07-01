ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Centrum Wsparcia

Pomoc Philips

Jak usunąć konto Philips w aplikacji Philips OneBlade?

Użytkownicy aplikacji Philips OneBlade mogą usunąć swoje konta Philips, przechodząc do sekcji „Dane” w swoim profilu w aplikacji i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

Możesz także usunąć swoje konto, logując się na stronie internetowej firmy Philips w przeglądarce internetowej i wybierając opcję „Usuń konto” w sekcji profilu.

Bez względu na wybraną metodę usunięcie konta zostanie przetworzone w ciągu 3 dni roboczych. 

Należy pamiętać, że usunięcie konta Philips spowoduje także usunięcie wszystkich powiązanych z nim danych, w tym historii golenia i innych informacji powiązanych z kontem, w tym także z kontem philips.com i innymi aplikacjami Philips.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!

Szukasz czegoś innego?

Poznaj wszystkie opcje pomocy technicznej Philips

Centrum Wsparcia