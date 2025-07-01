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Jak mogę usunąć lub wyeksportować dane w aplikacji Philips OneBlade?

Użytkownicy aplikacji Philips OneBlade mogą usunąć swoje dane konta lub zażądać ich wyeksportowania, przechodząc do sekcji profilu w aplikacji i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 

W przypadku wniosku o wyeksportowanie danych poczekaj na ich otrzymanie przed usunięciem konta Philips. 

Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania danymi znajdują się w naszych zasadach ochrony danych i prywatności.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP4631/65 , QP4530/30 .

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