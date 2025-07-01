Pomoc Philips Jak mogę usunąć lub wyeksportować dane w aplikacji Philips OneBlade?

Użytkownicy aplikacji Philips OneBlade mogą usunąć swoje dane konta lub zażądać ich wyeksportowania, przechodząc do sekcji profilu w aplikacji i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



W przypadku wniosku o wyeksportowanie danych poczekaj na ich otrzymanie przed usunięciem konta Philips.



Szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania danymi znajdują się w naszych zasadach ochrony danych i prywatności.