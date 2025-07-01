Pomoc Philips W jaki sposób aplikacja Philips OneBlade śledzi zużycie ostrza?

Gdy urządzenie Philips OneBlade 360 z funkcją łączności synchronizuje się z aplikacją Philips OneBlade, śledzi ona czas użytkowania, aby oszacować, kiedy należy wymienić ostrze. W przypadku niepołączonych modeli OneBlade stan ostrza jest szacowany na podstawie danych wejściowych wprowadzonych podczas dodawania ostrza.



Badania przeprowadzone przez firmę Philips wykazały, że ostrze staje się mniej skuteczne po 170 minutach użytkowania — z tego powodu aplikacja Philips OneBlade zaproponuje wymianę ostrza po zarejestrowaniu 170-minutowego użycia.