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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6552/15 , QP2834/23 , QP6506/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Jak anulować plan wymiany ostrza OneBlade Club?
Jakie urządzenia mogę połączyć z aplikacją Philips OneBlade?
Skąd wiadomo, czy urządzenie Philips OneBlade jest w pełni naładowane?
Co to jest plan wymiany ostrza OneBlade Club?
Czy mogę korzystać z urządzenia Philips OneBlade, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego?