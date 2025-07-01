Pomoc Philips Jakie urządzenia mogę połączyć z aplikacją Philips OneBlade?

Aby połączyć się z aplikacją Philips OneBlade i odblokować pełen zakres oferowanych funkcji, użyj urządzenia Philips OneBlade 360 Connected. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie OneBlade jest wyposażone w łączność Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli wyraźnie nie wymieniono w niej funkcji Bluetooth, to znaczy, że nie jest ona dostępna dla danego modelu, a urządzenia OneBlade nie można połączyć z aplikacją.



Z aplikacją można powiązać tylko urządzenie OneBlade z funkcją łączności Bluetooth, ale porady, wskazówki i informacje są dostępne dla całej gamy produktów Philips OneBlade. Dodaj urządzenia (zarówno z łącznością Bluetooth, jak i bez niej) w aplikacji, aby odblokować odpowiednie funkcje i informacje.