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Jakie urządzenia mogę połączyć z aplikacją Philips OneBlade?

Aby połączyć się z aplikacją Philips OneBlade i odblokować pełen zakres oferowanych funkcji, użyj urządzenia Philips OneBlade 360 Connected. Aby dowiedzieć się, czy urządzenie OneBlade jest wyposażone w łączność Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli wyraźnie nie wymieniono w niej funkcji Bluetooth, to znaczy, że nie jest ona dostępna dla danego modelu, a urządzenia OneBlade nie można połączyć z aplikacją.

Z aplikacją można powiązać tylko urządzenie OneBlade z funkcją łączności Bluetooth, ale porady, wskazówki i informacje są dostępne dla całej gamy produktów Philips OneBlade. Dodaj urządzenia (zarówno z łącznością Bluetooth, jak i bez niej) w aplikacji, aby odblokować odpowiednie funkcje i informacje.

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: QP6552/15 , QP2834/23 , QP6506/15 . Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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