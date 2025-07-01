Czy mogę używać urządzenia Philips AquaTrio na wszystkich podłogach i dywanach?

Odkurzanie i mopowanie jednocześnie

Golarki Philips AquaTrio z serii 9000 nadaje się do odkurzania i mopowania jednocześnie. Nie ma potrzeby odkurzania podłogi przed mopem, ponieważ zestaw do odkurzania i mopowania aktywnie czyści twardą podłogę, aby uchwycić wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym płyny i plamy.



Twarde podłogi

Konfiguracja z odkurzaczem i mopem nadaje się do odkurzania i mopowania wszystkich rodzajów twardych podłóg, z wyjątkiem niepowlekanych podłóg drewnianych.



W przypadku korzystania z konfiguracji z odkurzaczem i mopem na podłogach linoleum należy to robić tylko na podłogach linoleum, które są prawidłowo przymocowane, aby zapobiec wciągnięciu linoleum do nasadki AquaSpin.



Delikatne podłogi

Jeśli używasz mopa do regularnego i łatwego czyszczenia delikatnych twardych podłóg, urządzenie Philips AquaTrio z serii 9000 również się do tego nada. Konfiguracja z odkurzaczem i mopem zawiera szczotki z mikrofibry, które skutecznie, ale delikatnie usuwają brud, plamy i rozlane płyny.

