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Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR2665/96, HR2382/15, HR2345/19R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów ›
Czy można suszyć i przechowywać makaron z makaroniarki Philips?
Czy makaroniarka Philips waży również płyny?
Czy za pomocą makaroniarki Philips można przygotować kilka porcji świeżego makaronu?
Jak wygląda idealna konsystencja ciasta wyrabianego za pomocą makaroniarki Philips
Jak zrobić makaron bezglutenowy w makaroniarce Philips?
Jak wyrabiać ciasto na pizzę lub na chleb w makaroniarce Philips
Jak czyścić makaroniarkę Philips?