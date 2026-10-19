Jak czyścić makaroniarkę Philips?

Akcesoria do makaroniarki i wszystkie zdejmowane części można płukać wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie używaj szorstkich powierzchni gąbki kuchennej ani żrących detergentów (zawierających składniki ścierne lub ciecze, takie jak benzyna lub aceton), ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.



W zmywarce można myć wszystkie części oprócz przedniego panelu serii 7000 / Avance Collection. Należy wybrać program o temperaturze poniżej 60°C (140°F) i wcześniej usunąć większe kawałki ciasta.



Wskazówki:

Przed przystąpieniem do czyszczenia, zwłaszcza tarcz, pozostaw resztki ciasta do wyschnięcia na powietrzu.

Przed myciem pod bieżącą wodą lub w zmywarce do naczyń usuń resztki ciasta z tarczy za pomocą dołączonego narzędzia do czyszczenia.