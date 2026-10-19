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Jak czyścić makaroniarkę Philips?

Aby dowiedzieć się, jak najlepiej czyścić i konserwować makaroniarkę Philips, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

tabela dotycząca czyszczenia viva

Informacje podane na tej stronie dotyczą następujących modeli: HR2665/96, HR2382/15, HR2345/19R1. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej numerów produktów  ›

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